Τυνησία: Διπλή επίθεση αυτοκτονίας – Χαροπαλεύει ο πρόεδρος

Μια διπλή επίθεση αυτοκτονίας στην Τύνιδα στοίχισε τη ζωή σε έναν αστυνομικό και προκάλεσε τον τραυματισμό οκτώ άλλων ανθρώπων, κάνοντας το φάσμα της βίας να επιστρέψει στην Τυνησία, την ίδια ημέρα κατά την οποία ο πρόεδρος Μπέτζι Καΐντ Εσέμπσι διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε «κρίσιμη κατάσταση».

Ηλικίας 92 ετών, ο Εσέμπσι «είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και διακομίστηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Τύνιδας», ανέφερε η προεδρία στη σελίδα της στο Facebook.

«Η κατάσταση του προέδρου είναι κρίσιμη», αλλά «σταθερή», έγραψε στο Twitter ο σύμβουλός του Φιράς Γκεφρές, διαψεύδοντας τις πληροφορίες ότι έχει πεθάνει.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, o Τυνήσιος πρωθυπουργός Γιουσέφ Σαχέντ επισκέφθηκε τον πρόεδρο Εσέμπσι στο νοσοκομείο και κάλεσε να σταματήσει η διάδοση ψευδών ειδήσεων για την υγεία του, όπως έγραψε στο Facebook.

#Breaking: Just in – Suicide bomber exploded a car bomb that targeted a security police car on Habib Bourguiba Street in Central #Tunis, near French Embassy, casualties are feared. pic.twitter.com/9b5NvsJoP0

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 27, 2019