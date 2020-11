Τρόμος στην Βιέννη: Σοκάρει η εν ψυχρώ εκτέλεση από τρομοκράτη – Η φρίκη σε 8 βίντεο

Σοκαρισμένη παραμένει η Βιέννη μετά την τρομοκρατική επίθεση που άφησε πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς – ανάμεσα τους και ένας από τους δράστες – και τουλάχιστον 15 τραυματίες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Βιέννης επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση ενώ ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και ένας αστυνομικός.

Ο τρομοκρατής κατά πληροφορίες πυροβολήθηκε έξω από εκκλησία.

Εντωμεταξύ τρόμο προκαλεί το βίντεο στο οποίο έχει αποτυπωθεί η εν ψυχρώ εκτέλεση πολίτη από έναν από τους τρομοκράτες. Στο βίντεο φαίνεται, μάλιστα, ο τρομοκράτης να πυροβολεί τον πολίτη και να απομακρύνεται πριν τελικά να επιστρέψει μερικά δευτερόλεπτα αργότερα για να του ρίξει τη χαριστική βολή.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK

— ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020