Τρόμος στην Κίνα: Ουρανοξύστης ύψους 300 μέτρων άρχισε να τρέμει προκαλώντας πανικό (video)

Ένας ουρανοξύστης εκκενώθηκε σήμερα στην Κίνα, αφότου το κτίριο, ύψους σχεδόν 300 μέτρων, άρχισε να ” “τρέμει” για άγνωστο, μέχρι στιγμής, λόγο, με αποτέλεσμα να προκληθούν σκηνές πανικού.

BREAKING: SEG Building in Huaqiangbei, China’s Shenzhen city has been evacuated after the building started shaking, reports say there was no earthquake. Chinese authorities are now investigating. pic.twitter.com/26MnSjxKo7

Το γραφείο διαχείρισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκη της Σεντζέν ανέφερε στο κοινωνικό δίκτυο Weibo ότι θα «εξακριβώσει τα αίτια των κραδασμών» στον ουρανοξύστη, επισημαίνοντας πως «δεν σημειώθηκε καμία σεισμική δόνηση στην περιοχή σήμερα».

Panic in Shenzhen’s Huaqiangbei electronics market as the SEG Building starts shaking, for reasons as yet unknown. Fire and police crews have closed off some of the area. Not my video, circulating on Wechat. pic.twitter.com/rGMV92Sm8p

— David Kirton (@DavidKirton_) May 18, 2021