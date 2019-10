Ο Τραμπ ανακοίνωσε επιθετικές οικονομικές κυρώσεις έναντι της Τουρκίας

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με γραπτή δήλωση του πριν λίγο εξήγγειλε τις κυρώσεις που επιβάλλονται στην Τουρκία. «Σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας στη Βορειοανατολική Συρία σύντομα θα εκδώσω μια εκτελεστική εντολή που θα επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων κατά σημερινών και πρώην αξιωματούχων της κυβέρνησης της Τουρκίας και όσων συμβάλλουν στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας στα βορειοανατολικά Συρία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προμήνυσε και οικονομικές κυρώσεις αφού όπως αναφέρει οι τιμές του χάλυβα θα αυξηθούν μέχρι και 50%. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν επίσης αμέσως τις διαπραγματεύσεις, υπό την ηγεσία του Υπουργείου Εμπορίου, σε σχέση με εμπορική συμφωνία αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Τουρκία. Η εντολή αυτή θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλουν ισχυρές πρόσθετες κυρώσεις σε όσους ενδέχεται να εμπλακούν σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρεμποδίζοντας την κατάπαυση του πυρός, αποτρέποντας τους εκτοπισθέντες από την επιστροφή τους στο σπίτι, τον επαναπατρισμό βίαιων προσφύγων ή την απειλή ειρήνης, ασφάλειας ή σταθερότητας στη Συρία».

Η εντολή θα εγκρίνει ένα ευρύ φάσμα συνεπειών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών κυρώσεων, του αποκλεισμού ιδιοκτησίας και της απαγόρευσης εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες συμπληρώνει ο Τραμπ. «Από την πρώτη μέρα της θητείας μου εργαστήκαμε ακούραστα για να διατηρήσουμε την ασφάλεια και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και των πολιτών της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι μας απελευθέρωσαν το 100% της Συρίας από το αδίστακτο χαλιφάτο του ISIS. Η Τουρκία δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο αυτή τη νίκη. Η Τουρκία πρέπει επίσης να δώσει προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα ευάλωτων εθνικοτήτων και θρησκευτικών μειονοτήτων στη βορειοανατολική Συρία».

Η στρατιωτική επίθεση της Τουρκίας θέτει σε κίνδυνο τους αμάχους και απειλεί την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή όπως αναφέρει ενώ λέει πως ήταν απολύτως σαφής με τον Πρόεδρο Ερντογάν ότι η δράση της Τουρκίας προκαλεί ανθρωπιστική κρίση και δημιουργεί προϋποθέσεις για πιθανά εγκλήματα πολέμου. Η Τουρκία πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια των αμάχων. Δυστυχώς, η Τουρκία δεν φαίνεται να αμβλύνει τα ανθρωπιστικά αποτελέσματα της εισβολής της.

«Όπως ανέφερα, αποσύρω τα υπόλοιπα μέλη του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών από τη βορειοανατολική Συρία. Καθώς οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν νικήσει το φυσικό χαλιφάτο ISIS. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν επιθετικά οικονομικές κυρώσεις για να στοχεύσουν όσους επιτρέπουν, διευκολύνουν και χρηματοδοτούν αυτές τις εξευτελιστικές πράξεις στη Συρία. Είμαι απόλυτα πρόθυμος να καταστρέψω ταχέως την οικονομία της Τουρκίας εάν οι Τούρκοι ηγέτες συνεχίσουν αυτή την επικίνδυνη και καταστροφική πορεία», καταλήγει ο κ. Τραμπ.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019