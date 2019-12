Τραμπ σε Γκρέτα: «Χαλάρωσε, πήγαινε σινεμά!»

Με ειρωνικό τρόπο σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ την ανάδειξη της 16χρονης Γκρέτα Τούνμπεργκ ως το «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το περιοδικό Time, λέγοντάς της να «χαλαρώσει».

Η ηθοποιός Ρόμα Ντάουνι θέλησε να συγχαρεί την νεαρή Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ για τον τίτλο «Πρόσωπο της Χρονιάς 2019» που της απένειμε χθες το περιοδικό Time, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαντά στο tweet της, γράφοντας «Τόσο γελοίο».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

