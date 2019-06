Τραμπ, ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που πάτησε στο έδαφος της Βόρειας Κορέας

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σήμερα μερικά βήματα στην Βόρεια Κορέα συνοδεία του ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν, σηματοδοτώντας μια θεαματική προσέγγιση με τη χώρα αυτή, μολονότι το πυρηνικό ζήτημα εξακολουθεί να δείχνει ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κέρδισε το στοίχημα, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δέχθηκε την τελευταία στιγμή την πρόσκληση που του απηύθυνε αιφνιδίως χθες Σάββατο για να τον συναντήσει σήμερα στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη (DMZ) ανάμεσα στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα, η οποία χωρίζει τα δύο κράτη από το τέλος του Πολέμου της Κορέας (1950-53).

Με την κίνηση αυτή, ο Τραμπ έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που πάτησε στο έδαφος της Βόρειας Κορέας. Συνοδευόμενος από τον ισχυρό άνδρα της Πιονγκγιάνγκ, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος έκανε μερικά βήματα στο βορειοκορεατικό έδαφος, προτού σταθεί στο πλάι του Βορειοκορεάτη ηγέτη για να τους βγάλουν φωτογραφίες οι δημοσιογράφοι στην συνοριακή γραμμή.

Trump meets Kim in DMZ… do you feel the ‘chemistry’?

