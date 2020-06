Τραμπ εναντίον Τραμπ: Στα δικαστήρια για νέο βιβλίο με οικογενειακές…αποκαλύψεις

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το βιβλίο του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών που κυκλοφόρησε την Τρίτη με αποκαλύψεις για τον πρόεδρο Τραμπ φαίνεται πως άνοιξε το δρόμο. Ένα νέο, αδημοσίευτο προς το παρόν βιβλίο, αυτή τη φορά με συγγραφέα την ίδια την ανιψιά του Αμερικανού προέδρου, προκαλεί νέους πονοκεφάλους σε όλη την οικογένεια.

Ο Ρόμπερτ Τραμπ, αδελφός του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να εμποδίσει τη δημοσίευση του δυνητικά εκρηκτικού βιβλίου που έγραψε για την οικογένεια μια ανιψιά του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Όπως έγραψε η εφημερίδα The New York Times, το βιβλίο, υπό τον τίτλο Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man («Υπερβολικά πολλά και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο»), αναμένεται να κυκλοφορήσει την 28η Ιουλίου.

Ο Ρόμπερτ Τραμπ προσέφυγε σε δικαστήριο του Κουίνς, στη Νέα Υόρκη, ζητώντας να εμποδιστεί η δημοσίευση του κειμένου της Μαίρης Τραμπ, καθώς η τελευταία φέρεται να παραβίασε συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει σχετικά με την κληρονομιά του Φρεντ Τραμπ, του παππού της και πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η προσπάθειά της να δραματοποιήσει και να διαστρεβλώσει τις οικογενειακές σχέσεις μας έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια για να εξασφαλίσει οικονομικό όφελος αποτελεί τόσο μασκαράτα, όσο και αδικία για τη μνήμη (…) των αγαπημένων μας γονιών», τόνισε ο Ρόμπερτ Τραμπ σε ανακοίνωσή του αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

«Η υπόλοιπη οικογένεια και προσωπικά εγώ είμαστε υπερήφανοι για τον υπέροχο αδελφό μου, τον πρόεδρο, και για εμάς οι ενέργειες της Μαίρης είναι αληθινά ντροπή», πρόσθεσε.

Κατά τον Simon & Schuster, τον εκδοτικό οίκο που εξασφάλισε τα δικαιώματα του βιβλίου της ψυχολόγου, τα απομνημονεύματά της ρίχνουν «φως στη σκοτεινή ιστορία» της οικογένειας του προέδρου.

Στο κείμενο έκτασης 240 σελίδων η Μαίρη Τραμπ αφηγείται γεγονότα που έζησε στο σπίτι του παππού της στη Νέα Υόρκη.

«Περιγράφει έναν εφιάλτη» φτιαγμένο από «τραυματικές εμπειρίες, καταστροφικές σχέσεις κι έναν τραγικό συνδυασμό παραμέλησης και κακοποίησης», σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Daily Beast, η Μαίρη Τραμπ αναμένεται εξάλλου να αποκαλύψει πως ήταν η βασική πηγή μιας εκτενούς έρευνας όσον αφορά τα οικονομικά του Ντόναλντ Τραμπ που δημοσίευσαν οι Τάιμς.

Ετοίμαζε έξοδο από το ΝΑΤΟ το 2018

Την ίδια στιγμή, οι αποκαλύψεις από το βιβλίο του Μπόλτον, το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη, συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του, πρώην σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας. ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν έτοιμος να ανακοινώσει πως η χώρα του θα αποχωρούσε από το NATO το 2018, γράφει σε ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου του ο Τζον Μπόλτον, αφηγούμενος τη δική του εκδοχή για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού που είχε σημαδευτεί από εντάσεις εξαιτίας των αμυντικών δαπανών των ευρωπαίων εταίρων της Ουάσινγκτον.

Την οργή του Τραμπ είχε προκαλέσει ειδικά το γεγονός πως η Γερμανία δεν πλησίαζε καν το συμφωνημένο επίπεδο – στόχο για τις στρατιωτικές της δαπάνες, το 2% του ΑΕΠ.

Εξάλλου η κατασκευή του Nord Stream 2, του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία, έριξε λάδι στη φωτιά, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να διερωτάται για ποιο λόγο ενώ η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει στρατεύματα στο ευρωπαϊκό έδαφος για την αποτροπή της Ρωσίας η Ευρώπη αυξάνει τις αγορές υδρογονανθράκων από τη Μόσχα, γράφει ο Μπόλτον στο βιβλίο του The Room Where it Happened. Ως την 1η Ιανουαρίου όλα τα κράτη (μέλη) θα πρέπει να δεσμευθούν στο 2% και θα σβήσουμε τις αναδρομικές οφειλές ή θα αποχωρήσουμε και δεν θα υπερασπιστούμε όποιον δεν το έχει εκπληρώσει», φέρεται να είχε πει ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Μπόλτον.

Ο Τραμπ φέρεται να είχε επιχειρηματολογήσει πως δεν θα αφήσει τη χώρα του «σε ένα NATO τα κράτη μέλη του οποίου πληρώνουν δισεκατομμύρια στη Ρωσία. Θα φύγουμε αν κλείσουν τη συμφωνία για τον αγωγό. Δεν θα συγκρουόμαστε με κάποιον που πληρώνουν».

Η οργή του Ντόναλντ Τραμπ για τις αμυντικές δαπάνες των ευρωπαϊκών χωρών-μελών του NATO έχει διαμορφώσει σε μεγάλη βαθμό την πολιτική του στη Γηραιά Ήπειρο, αν και δεν έκανε ποτέ πράξη την απειλή του να αποχωρήσει από τη διατλαντική συμμαχία. Η σύνοδος εκείνη τερματίστηκε με τον Τραμπ να εκφράζει τον σεβασμό και την προσήλωσή του στο NATO αλλά ταυτόχρονα να ασκεί πίεση στα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους.

Πρόσφατα, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα μειώσει τους αμερικανούς στρατιώτες που είναι ανεπτυγμένοι στη Γερμανία κατά 10.000. Αναμένεται εξάλλου να τεθούν σε εφαρμογή νέες κυρώσεις σε βάρος εταιρειών που συμμετέχουν στο έργο του Nord Stream 2.

Ο Αντρέι Ντούντα, ο συντηρητικός πρόεδρος της Πολωνίας, αναμένεται εντός της εβδομάδας στον Λευκό Οίκο, όπου μεταξύ άλλων θα συζητήσει με τον Τραμπ την ανάπτυξη περισσότερων στρατευμάτων των ΗΠΑ στη χώρα του.

Πηγή: Cnn.gr