Τουρκία: Ακυρώθηκε γάμος μικρού κοριτσιού με 28χρονο μετά τον «ντόρο» στα social media (vid)

Φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο ενός μικρού κοριτσιού με έναν άνδρα, ο οποίος ήταν τουλάχιστον 15 χρόνια μεγαλύτερός του, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στα social media, η δημοσιογράφος Μασιχ Αλινετζαντ.

Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος, που μάχεται για την κατάργηση του νόμου που υποχρεώνει σε χιτζάμπ, ανέφερε στην ανάρτησή της πως… «πρόκειται για γλέντι γάμου ενός κοριτσιού μικρότερου των 13 ετών. Κλαίγοντας είδα αυτό το βίντεο που μου εστάλη από την περιοχή Μπαχμάι της επαρχίας Κοχγκιλουγιέχ. Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, ένα κορίτσι 13 ετών μπορεί να παντρευτεί, αλλά δεν μπορεί να επιλέξει το πώς θα ντύνεται».

Στο βίντεο, που συνοδεύει την ανάρτηση, διακρίνεται το κορίτσι να κάθεται δίπλα με τον 28χρονο γαμπρό. Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οδήγησαν, τελικά, στην ακύρωση του γάμου.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 2, 2019