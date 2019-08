Τουλάχιστον 144 νεκροί από τις πλημμύρες στην Ινδία -Μεγάλες καταστροφές

Οι πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις του μουσώνα στη νότια και δυτική Ινδία έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 144 ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων άλλων, γνωστοποίησαν οι αρχές.

Η πολιτεία Κεράλα, στο νότιο τμήμα της χώρας, βρίσκεται μεταξύ των πλέων πληγεισών περιοχών, με τουλάχιστον 67 νεκρούς. «Τουλάχιστον 165.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε περισσότερους από 1.318 καταυλισμούς σε 14 σημεία της πολιτείας» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματικός της αστυνομίας της Κεράλα.

