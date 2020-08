Τουλάχιστον 10 οι νεκροί από τις εκρήξεις στη Βηρυτό

Δύο μεγάλες εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, την Τρίτη, τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους και προκαλώντας τον θάνατο σε τουλάχιστον δέκα, ταρακουνώντας κτήρια και εκτοξεύοντας τεράστιες στήλες καπνού στον ουρανό.

Tο Reuters επικαλείται ιατρικές πηγές και πηγές ασφαλείας στο Λίβανο σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τοπικά ΜΜΕ έδειχναν εικόνες ανθρώπων, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν κάτω από ερείπια, κάποιοι τραυματισμένοι μετά τις τεράστιες εκρήξεις, με τα αίτια που τις προκάλεσαν να μην έχουν γίνει γνωστά.

Πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή του λιμανιού της πόλης, της μεγαλύτερης αστικής περιοχής του Λιβάνου, προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.

Η περιοχή του λιμανιού έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και σε συγγενείς ανθρώπων, οι οποίοι εργάζονταν στην περιοχή που έχει πληγεί.

Μια τεράστια πυρκαγιά μαινόταν στο λιμάνι

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο οποίος βρέθηκε επί τόπου είπε ότι όλα τα καταστήματα στην εμπορική συνοικία Χάμρα έχουν υποστεί ζημιές, ολόκληρες βιτρίνες έχουν καταστραφεί, παράθυρα έχουν θρυμματιστεί και πολλά αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί.

Τραυματίες περπατούσαν στους δρόμους, ενώ έξω από το Ιατρικό Κέντρο Κλεμενσό δεκάδες τραυματίες πολλοί εξ αυτών καλυμμένοι στο αίμα, προσπαθούσαν να εισαχθούν στο κέντρο, περιλαμβανομένων και παιδιών.

Κατεστραμμένα αυτοκίνητα έχουν εγκαταλειφθεί στο δρόμο με τους αερόσακους να έχουν ενεργοποιηθεί.

Ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του λιμανιού, είπε ο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ο ήχος από τις εκρήξεις έγινε αισθητός σε ολόκληρη την πόλη και ακόμα πιο μακριά και υπήρξε διακοπή ρεύματος σε ορισμένες περιοχές.

Better view of the explosion in Beirut pic.twitter.com/UIkn6hLVDz

— Faytuks News 🔴 (@Faytuks) August 4, 2020