Το προσβλητικό σχόλιο του Τραμπ για την μικρή του κόρη, Τίφανι

Ακόμη μια παραίτηση μετρά ο Λευκός Οίκος, καθώς η προσωπική βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ, Μαντλίν Γουέστερχουτ, αποχώρησε. Ο λόγος; Οι αποκαλύψεις που έκανε.

Η 28χρονη Μαντλίν Γουέστερχουτ θεωρείται ότι υποχρεώθηκε σε παραίτηση καθώς έφθασαν στα αυτιά του Προέδρου οι συζητήσεις που είχε με δημοσιογράφους. Οπως γράφουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η προσωπική βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ είχε βγει με δημοσιογράφους μεγάλων αμερικανικών ΜΜΕ και ενώ είχε πιει δυο-τρία ποτά άρχισε να… μιλάει, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που αφορούσαν την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου.

Η 28χρονη, η οποία υποστηρίζεται ότι είχε κάνει τις αποκαλύψεις αυτές off the record, υποχρεώθηκε σε παραίτηση. Τα όσα είπε εκείνη τη νύχτα στους δημοσιογράφους, σε κάθε περίπτωση, ήρθαν στη δημοσιότητα με το Politico να δημοσιεύει τα όσα ειπώθηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, όχι μόνο μίλησε στους δημοσιογράφους για το θέμα αλλά σήμερα έκανε και μερικά tweets σχετικά.

Γιατί ο Τραμπ δεν βγάζει φωτο με την κόρη του

Συγκεκριμένα, η Γουέστερχουτ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει να βγάζει φωτογραφίες με την 25χρονη κόρη του Τίφανι Τραμπ γιατί την θεωρεί χοντρή.

Καθώς η Γουέστερχουτ δειπνούσε με δημοσιογράφους της The Washington Post, του Bloomberg, και της The Wall Street Journal που κάλυπταν τις διακοπές του Ντόναλντ Τραμπ στο γκοφλ κλαμπ του στο Bedminster του New Jersey, η Γουέστερχουτ, όπως γράφει το Politico, ενώ είχε πιει δυο ποτά, ανοίχτηκε λίγο παραπάνω στους συνδαιτυμόνες της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Γουέστερχουτ ισχυρίστηκε στους δημοσιογράφους ότι η ίδια είχε καλύτερη σχέση με τον Αμερικανό Πρόεδρο από ό,τι οι δυο κόρες του και ότι ο Τραμπ δεν ήθελε να φωτογραφίζεται με την 25χρονη κόρη του Τίφανι λόγω του βάρους της. Μάλιστα, κάπως αστειευόμενη είπε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να εμφανίσει την μικρή του κόρη δημοσίως.