Το παρασκήνιο της βιαστικής ανακοίνωσης Στόλτενμπεργκ

«Μικρό καλάθι» για την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ περί έναρξης συζητήσεων με την Άγκυρα φαίνεται πως κρατάει η Αθήνα, την ώρα που στην Ανατολική Μεσόγειο επικρατεί διπλωματικός… συνωστισμός.

Στο «παιχνίδι» έχουν μπει δυναμικά τις τελευταίες ημέρες Γαλλία, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ η απόφαση της Ρωσίας να πραγματοποιήσει άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο περιέπλεξε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Xθες, ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε την έναρξη τεχνικών διαπραγματεύσεων για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Αθήνας και της Τουρκίας.

Η Άγκυρα, όμως, άδραξε την ευκαιρία να στηρίξει τις εν λόγω συζητήσεις «προτρέποντας» μάλιστα την Αθήνα να ακολουθήσει το παράδειγμά της.

Η βιαστική αυτή κίνηση ενδεχομένως να ήρθε μετά από την ανάληψη πρωτοβουλιών μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ από συγκεκριμένες χώρες, όπως για παράδειγμα οι ΗΠΑ και η Γερμανία.

Προκάλεσε, όμως, την έντονη ενόχληση της Αθήνας, που έσπευσε να διαψεύσει τις εν λόγω πληροφορίες.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, ο Γενς Στόλτενμπεργκ παρουσίασε σε Έλληνες στρατιωτικούς στις Βρυξέλλες ένα έγγραφο με κάποιες πρώτες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να στηθεί ένας μηχανισμός αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ίδιος ζήτησε να του επιστρέψουν το έγγραφο σε μια εβδομάδα με τις παρατηρήσεις τους.

Στη συνέχεια ζήτησε να μιλήσει με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, με τον οποίο μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης δεν είχε μιλήσει.

Έλληνας αξιωματούχος δήλωσε χθες στο πρακτορείο Associated Press ότι η ανακοίνωση του ΝΑΤΟ «δεν συνάδει με την πραγματικότητα».

«Η αποκλιμάκωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την άμεση απόσυρση όλων των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα» δήλωσε ο εν λόγω αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με φερόμενες τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» έλεγαν την ίδια ώρα διπλωματικές πηγές στην Αθήνα.

Οι ίδιοι κύκλοι σχολίαζαν πως «η μονομερής εγχείριση εγγράφου με την παράκληση για σχόλια εντός μίας εβδομάδας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά έναρξη διαλόγου».

Άφηναν πάντως ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου, δείχνοντας όμως το πλαίσιο της όποιας πρωτοβουλίας για να γίνει αυτή αποδεκτή:

«Σε κάθε περίπτωση, έχουμε συγκρατήσει την πρόθεση του ΓΓ του ΝΑΤΟ να εργαστεί για να θεσπίσει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Πλην όμως, αποκλιμάκωση συνιστά μόνον η άμεση απομάκρυνση όλων των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Η δήλωση Στόλτενμπεργκ

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε: «Μετά τις συζητήσεις μου με Έλληνες και Τούρκους ηγέτες, οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ για τη θέσπιση μηχανισμών στρατιωτικής αποσυμπίεσης για τη μείωση του κινδύνου συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο».

Παραμένω σε στενή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους συμμάχους για να βρεθεί λύση με πνεύμα ΝΑΤΟϊκής αλληλεγγύης», συμπλήρωσε.

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 3, 2020