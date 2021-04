Tην πρώτη δόση του εμβολίου της Pfizer για την Covid-19 έλαβε η Φον Ντερ Λάιεν

Tην πρώτη δόση του εμβολίου της Biontech Pfizer πραγματοποίησε η Πρόεδρος της Κομισιόν Φον Ντερ Λάιεν. Σε προσωπική της ανάρτηση η κ. Φον Ντερ Λάιεν αναφέρει ότι “μετά την υπέρβαση του ορίου των 100 εκατομμυρίων εμβολιασμών στην ΕΕ, είμαι χαρούμενη που έλαβα την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της COVID19 σήμερα”.

Τονίζει δε ότι οι εμβολιασμοί αποκτούν καλό περαιτέρω ρυθμό, όσο οι παραδόσεις επιταχύνονται προς την ΕΕ. “Όσο πιο γρήγορα εμβολιάσουμε, τόσο πιο σύντομα θα ελέγξουμε την πανδημία”, καταλήγει. Τη χρήση του εμβολίου της Biontech Pfizer επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος της Κομισιόν στο ΚΥΠΕ.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.

Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.

The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4

