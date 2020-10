Τι είναι το Sonic Boom που… τρόμαξε τους Γάλλους χθες; (video)

Εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι αεροσκάφος Rafale διατάχθηκε να επιχειρήσει για να συνδράμει αεροσκάφος που είχε χάσει την επαφή με τον πύργο ελέγχου και ότι του δόθηκε η άδεια να σπάσει το φράγμα του ήχου για να φθάσει το αεροσκάφος που αντιμετώπιζε τα προβλήματα.

Το Rafale σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ έσπασε το φράγμα του ήχου ανατολικά του Παρισιού, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n’y a pas d’explosion, il s’agit d’un avion de chasse qui a franchi le mur du son. N’encombrez pas les lignes de secours !

Ο ήχος του Rafale ακούστηκε σαν μεγάλη έκρηξη λίγο πριν από το μεσημέρι σε ολόκληρη την περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας και προκάλεσε ανησυχία και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ήχος καταγράφηκε από τα μικρόφωνα του Roland-Garros και διέκοψε για λίγα δευτερόλεπτα τον αγώνα τέννις Stanislas Wawrinka / Dominik Köpfer

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros

