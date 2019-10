Τι ακριβώς είπε ο Πομπέο στην επίμαχη δήλωσή του; (βίντεο)

Αρκετή κουβέντα γίνεται τις τελευταίες ώρες για την αναφορά του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες για στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος της Τουρκίας. Μία δήλωση που ομολογουμένως προκάλεσε έκπληξη, καθώς μία τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε μία άνευ προηγουμένου σύγκρουση.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Πομπέο ρωτήθηκε «τι θα προκαλούσε μία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην περιοχή».

Η απάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών ήταν ότι «Δεν μπαίνω ποτέ μπροστά από τις αποφάσεις του Προέδρου. Αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Το κάναμε παλιά, όταν εξαπολύσαμε αεροπορικές επιδρομές στη Συρία μετά τη χρησιμοποίηση χημικών όπλων. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όταν βλέπουμε ότι διακυβεύονται τα αμερικανικά συμφέροντα». Ο Πομπέο συνέχισε λέγοντας ότι «χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που διαθετούμε. Οικονομική ισχύ, διπλωματική ισχύ. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας. Προτιμούμε την ειρήνη από τον πόλεμο. Ωστόσο αν χρειαστεί να αναλάβουμε μία στρατιωτική δράση, τότε ο πρόεδρος είναι προετοιμασμένος να το κάνει».



Σε κανένα σημείο της απάντησής του ο Πομπέο δεν αναφέρθηκε σε στρατιωτική επέμβαση στην Τουρκία, αλλά μίλησε για στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην περιοχή.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος με τις πράξεις του δείχνει ότι αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αποσύροντας τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία. Παράλληλα, όπως έχει δηλώσει αρκετές φορές στο παρελθόν, εάν η Τουρκία ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί, τότε θα «την καταστρέψει» οικονομικά με την επιβολή κυρώσεων.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019