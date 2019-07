Θερμοκρασίες ρεκόρ στη Βρετανία – 38,7 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο

Η Βρετανία κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης της χώρας την περασμένη εβδομάδα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 38,7 βαθμούς Κελσίου στον Βοτανικό Κήπο του Κέιμπριτζ την Πέμπτη, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office, επιβεβαιώνοντας την προκαταρκτική μέτρηση των επιστημόνων.

«Η μέτρηση στον Βοτανικό Κήπο του Κέιμπριτζ ελέγχθηκε και αποτελεί επισήμως την υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε στη Βρετανία» εξήγησε το Met Office σε ένα δελτίο Τύπου. Η θερμοκρασία αυτή ξεπερνά, επομένως, το προηγούμενο ρεκόρ των 38,5 βαθμών Κελσίου, στο Φάβερσαμ, στο Κεντ, τον Αύγουστο του 2003.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ολλανδία σπάζοντας τα εθνικά ρεκόρ θερμοκρασίας» σημειώνει το Met Office.

A new UK temperature record of 38.7C has been confirmed

The reading at Cambridge Botanic Garden has been quality controlled and is officially the highest temperature on record in the UK

