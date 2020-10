«Θα το περάσουμε αυτό μαζί» – Θετικοί στον κορωνοϊό Τραμπ και Μελάνια

Θετικός στον κορωνοϊό ανακοίνωσε ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, θετική στον κορωνοϊό είναι και η Μελάνια Τραμπ.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020