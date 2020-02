Συρία: 33 Τούρκοι στρατιώτες νεκροί

Αεροπορικές επιθέσεις του συριακού καθεστώτος, υποστηριζόμενου από ρωσικές δυνάμεις, είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες Τούρκοι να χάσουν τη ζωή τους στα σύνορα Συρίας με την Τουρκία.

Αξιωματικός στην Τουρκία ανακοίνωσε σύμφωνα με το CNN Turk πως οι τουρκικές δυνάμεις δέχτηκαν επίθεση από τις δυνάμεις του συριακού καθεστώτος με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του 29 Τούρκοι στρατιώτες. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για «βαριές απώλειες» στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλη Χατάι, στα σύνορα με τη Συρία, Ραχμί Ντοάν, οι απώλειες προέκυψαν έπειτα από αεροπορικές επιθέσεις του συριακού καθεστώτος. To CNN Tukr κάνει λόγο για πολλούς τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε πόλη της Τουρκίας στα σύνορα με τη Συρία, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Την ίδια ώρα, το συριακό παρατηρητήριο αναφέρει πως οι νεκροί από τις επιθέσεις κατά τουρκικών θέσεων ανέρχονται σε 34.

#BREAKING: #Erdogan has called the #Turkey‘s MOD to hold an emergency meeting over #RuAF‘s airstrike at #THK in #Idlib! At-least 30 Turkish soldiers & several #TFSA jihadists are killed in the airstrike carried out by #Russia Air Force in #Balyun village, Jabal al-Zawiya region! pic.twitter.com/k60znT6o9z

— Babak Taghvaee (Backup) (@BabakTaghvaee1) February 27, 2020