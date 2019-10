Συρία: Οι Αμερικανοί αποσύρουν άμεσα 1.000 στρατιώτες

Ακόμα μεγαλύτερη άνεση κινήσεων φαίνεται πως θα έχει ο Ερντογάν, καθώς οι Αμερικανοί αποσύρουν 1.000 στρατιώτες από την Βόρεια Συρία.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Αμερικανός υπ. Άμυνας Μαρκ Έσπερ σε συνέντευξή του, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τους στρατιώτες όσο τον δυνατόν γρηγορότερα.

Αυτό επί της ουσίας είναι ακόμα ένα «δώρο» στον Ερντογάν ο οποίος επιχειρεί στην περιοχή εναντίον των Κούρδων από την Τετάρτη (09.10.2019). Αρχικά οι Αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναδιπλωθεί, ωστόσο τώρα… αποχωρούν εντελώς.

Κατά τ’ άλλα κυρώσεις

Κατά τ΄άλλα ο Τραμπ ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία, την ίδια ώρα που τον αφήνει να κάνει ότι θέλει απέναντι στους Κούρδους.

Όμως λίγο νωρίτερα έλεγε χαρακτηριστικά «Η Τουρκία θεωρεί το ΡΚΚ τους χειρότερους τρομοκράτες. Άλλοι μπορεί να θέλουν να έρθουν και να αγωνιστούν για τη μία ή την άλλη πλευρά. Αστους! Παρακολουθούμε προσεκτικά την κατάσταση. Ατελείωτοι Πόλεμοι».

Do you remember two years ago when Iraq was going to fight the Kurds in a different part of Syria. Many people wanted us to fight with the Kurds against Iraq, who we just fought for. I said no, and the Kurds left the fight, twice. Now the same thing is happening with Turkey……

