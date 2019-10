Συρία: Ο Ερντογάν βομβάρδισε αμερικανικά στρατεύματα

Άκρως ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο του Ερντογάν στην Συρία αφού όπως μεταδίδεται αμερικανικές ειδικές δυνάμεις δέχτηκαν πλήγμα από την Τουρκία “κατά λάθος”.

Δεν υπάρχουν τραυματίες σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Newsweek, μια ομάδα αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία, επλήγη. Με βάση πληροφορίες που μεταδίδει τα τελευταία λεπτά το CNN τα τουρκικά πυρά έπεσαν μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από τη θέση των Αμερικανών, κοντά στο Κομπάνι.

Ομάδα αμερικανικών δυνάμεων παγιδεύτηκαν, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, υποστηρίζει ότι στο σημείο βρίσκονταν από 15 μέχρι 100 στρατιώτες.

Εντύπωση προκαλεί, πάντως, το γεγονός ότι το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ κάλεσε τους Ευρωπαίους «συμμάχους» να συμβάλλουν στις ενέργειες που εξασφαλίζουν τη σταθερότητα στη Συρία.

"I urge other like-minded countries, especially our allies in Europe, to follow the United States' lead, and join us with our own defensive assets to ensure stability in the region." pic.twitter.com/cdiXIsiEto

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 11, 2019