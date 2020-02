Συρία: Αντιγράφει το La Vita è Bella για να γελάει η 3χρονη κόρη του με τις βόμβες (vid)

Το σενάριο της ταινίας La Vita è Bella αποφάσισε να εφαρμόσει ένας Σύρος πατέρας προκειμένου να προστατεύσει την 3χρονη κόρη του από τη φρίκη του πολέμου. Ο Αμπντουλάχ αλ Μοχάμεντ, η οικογένεια του οποίου υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει στην πόλη Σαρακίμπ, ανατολικά του Ιντλίμπ, σκέφτηκε να αντιμετωπίσει ως παιχνίδι τις βόμβες που συχνά-πυκνά πέφτουν σε κοντινή απόσταση από το νέο τους σπίτι στην πόλη Σαρμάντα.

Έτσι κάθε φορά που πέφτει βόμβα ο ίδιος προσποιείται ότι ο θόρυβος προέρχεται είτε από κάποιο πυροτέχνημα είτε από κάποιο παιχνίδι-όπλο. «Είναι ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει τον πόλεμο. Αποφάσισα να της μάθω ένα παιχνίδι προκειμένου να την προστατεύσω την ψυχολογία της από την κατάρρευση» εξηγεί ο αλ Μοχάμεντ μιλώντας στο Sky News.

Most children would cry out in fear if they heard falling bombs.

But Abdullah Al-Mohammad in Syria, has taught his three-year-old daughter Salwa to laugh at them rather than fear them.

More on their story here: https://t.co/A39GFn9ty1 pic.twitter.com/XvfxnjFpEF

