Συντριβή αεροσκάφους με 107 επιβάτες στο Πακιστάν (βίντεο)

Aεροσκάφος των Πακιστανικών Διεθνών Αερογραμμών (Pakistan International Airlines) με 107 επιβάτες συνετρίβη κόντα στο Καράτσι στο Πακιστάν.

Το αεροσκάφος εκτελούσε διαδρομή από τη Λαχόρι στο Καράτσι και συνετρίβη κοντά στο Καράτσι, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ΜΜΕ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος συνετρίβη σε σπίτια κοντά στο αεροδρόμιο.

PIA PK303 @airbus A320 has gone down on a congested urban area short of Karachi airport. 99 passengers and crew onboard. At this time all our thoughts with the families of the ones onboard & those affected on the ground. Tragic and sad. pic.twitter.com/dilhpIgBnh

