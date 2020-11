Αρνητής του κορωνοϊού έπεσε με το αυτοκίνητο στην πύλη της Καγκελαρίας

Συναγερμός σήμανε στο Βερολίνο, καθώς αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Καγκελαρίας.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, ένα όχημα έπεσε στην πόρτα του γραφείου της Άνγκελα Μέρκελ.

Δεν έχουν γίνει αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.

#Berlin #Germany

BREAKING:

EYE-WITNESS reports of car crashing into the gates of the German Chancellery in Berlin; office of Kanzlerin Angela Merkel.

📷: HK (unconfirmed if the scene – original states it is) https://t.co/jvbblFARlY pic.twitter.com/VenJ6LcdIv

— Shane B. Murphy (@shanermurph) November 25, 2020