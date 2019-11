Συναγερμός στο Λονδίνο – Πυροβολισμοί στο London Bridge

Αποκλεισμένη είναι η περιοχή γύρω από το London Bridge στο Λονδίνο, καθώς σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν άνδρα.

Ο άνδρας φέρεται σύμφωνα με μάρτυρες να κρατά ένα μαχαίρι.

Οι ίδιες, ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είναι νεκρός.

Βίντεο από το σημείο δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να πυροβολούν καλυπτόμενοι πίσω από οχήματα και στη συνέχεια έναν άνδρα να κείτεται στο οδόστρωμα.

Επίσης ένα φορτηγό φαίνεται σταματημένο στη μέση του οδοστρώματος πάνω στη γέφυρα.

Shots being fired at #LondonBridge can’t leave the office pic.twitter.com/sskm0lFNla

— Marcus Norton (@m_j_norton) November 29, 2019