Συναγερμός στην Κίνα: Βρέθηκε στέλεχος ιού με «δυναμική πανδημίας»

Ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης που έχει τη δυναμική να γίνει η επόμενη πανδημία αναγνωρίστηκε στην Κίνα από επιστήμονες.

Οι ερευνητές μάλιστα ανησυχούν ότι θα μπορούσε να μεταλλαχθεί τόσο πολύ που θα μπορούσε να μεταδοθεί εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, πυροδοτώντας νέο παγκόσμιο ξέσπασμα, σύμφωνα με το BBC.

Αν και δεν αποτελεί ένα άμεσο πρόβλημα, υπογραμμίζουν οι επιστήμονες, έχει «όλα τα εχέγγυα» για να προσαρμοστεί έτσι ώστε να μολύνει και τον άνθρωπο γι’ αυτό και χρειάζεται στενή παρακολούθηση.

Καθώς μάλιστα είναι νέος, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν ελάχιστη ή καθόλου ανοσία σε αυτόν.

Οι επιστήμονες που παρατήρησαν τα φαινόμενο έγραψαν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences ότι είναι ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να ελεγχθεί ο ιός στα γουρούνια αλλά και να επιτηρούνται στενά όσοι εργάζονται στη βιομηχανία χοίρων.

Απειλή πανδημίας

Ένα κακό νέο στέλεχος της γρίπης είναι μία από τις μεγαλύτερες υγειονομικές απειλές που ερευνούν οι επιστήμονες, ακόμη και τώρα, τη στιγμή που ο πλανήτης πασχίζει να τερματίσει την πανδημία του Covid-19.

Όπως σημειώνει το CNN.gr, η τελευταία πανδημία γρίπης που αντιμετώπισε η υφήλιος –η γρίπη των χοίρων του 2009 που ξεκίνησε στο Μεξικό- ήταν λιγότερο θανατηφόρα από όσο πιστευόταν αρχικά, κυρίως επειδή πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας είχαν ανοσία σε αυτήν, πιθανώς εξαιτίας της ομοιότητάς της με άλλους ιούς της γρίπης που είχαν κυκλοφορήσει χρόνια πριν.

Ο ιός, με την ονομασία A/H1N1pdm09, πλέον καλύπτεται από το γενικό εμβόλιο της γρίπης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία από αυτόν.

Το νέο στέλεχος της γρίπης που ταυτοποιήθηκε στην Κίνα είναι παρόμοιο με εκείνο του 2009, αλλά με κάποιες αλλαγές.

Προς το παρόν δεν αποτελεί μεγάλη απειλή αλλά ο καθηγητής Κιν Τσοου Τσανγκ και οι συνάδελφοί του, οι οποίοι το μελετούν, συστήνουν να είμαστε προσεκτικοί.

Έχουν μάλιστα στοιχεία για πρόσφατη μόλυνση που ξεκίνησαν σε άτομα που εργάζονταν σε σφαγεία και στη βιομηχανία χοίρων στην Κίνα.

Κι αυτό γιατί ο ιός, τον οποίο οι ερευνητές αποκαλούν G4 EA H1N1, μπορεί να μεγαλώσει και να πολλαπλασιαστεί.

Τα εμβόλια του εμπορίου δεν φαίνεται να προστατεύουν από αυτόν, αν και θα μπορούσαν να προσαρμοστούν ώστε να το καταφέρουν.