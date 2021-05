Συναγερμός στη Λευκορωσία: Απειλή για βόμβα σε πτήση της Lufthansa από Μινσκ για Φρανκφούρτη

Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο του Μινσκ, έπειτα από πληροφορίες για βόμβα σε πτήση της Lufthansa.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters λίγο πριν απογειωθεί η πτήση από το Μινσκ προς την Φρανκφούρτη το πλήρωμα κλήθηκε να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος.

Οι αρχές της Λευκορωσίας, μάλιστα, υποστήριξαν ότι η απειλή για βόμβα υπήρξε μέσω email.

❗❗❗

All passengers were disembarked from the #Lufthansa plane, which is scheduled to fly from Minsk to Frankfurt, for a second inspection.

The flight to Frankfurt has disappeared from the schedule on the Belavia website and on the Flightradar service#Belarus via @Belsat_Eng

— Voices from Belarus (@VoicesBelarus) May 24, 2021