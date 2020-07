Συναγερμός στη Γαλλία: Φωτιά σε καθεδρικό ναό στη Νάντη

Συναγερμός έχει σημάνει στη γαλλική πόλη Νάντη, καθώς ξέσπασε φωτιά στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου και Αγίου Παύλου.

Όπως γράφει το BBC, στο σημείο έσπευσαν 60 πυροσβέστες, που ρίχτηκαν στη «μάχη» της κατάσβεσης.

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από τον καθεδρικό ναό.

The Cathedral of Nantes is on fire. Another electrical fault? pic.twitter.com/IneijjMLJD

— Ian Miles Cheong (@stillgray) July 18, 2020