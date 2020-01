Συναγερμός στη Γαλλία: Άνδρας μαχαίρωσε τέσσερις ανθρώπους

Άνδρα ο οποίος επιχείρησε να μαχαιρώσει πολλούς ανθρώπους στη Βιλζουίφ, περίπου 7 χλμ. νότια του Παρισιού, εξουδετέρωσε η γαλλική αστυνομία.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι BFTM, ο δράστης πέθανε λίγο αφότου έπεσε από αστυνομικά πυρά.

Ένα από τα θύματα του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνολικά, ο δράστης τραυμάτισε τέσσερις πολίτες.

Η αστυνομία συνιστά στους πολίτες να μην κινούνται στην περιοχή.

Knifeman reportedly lashed out at 4 people at random, injuring 2 near #Paris

MORE: https://t.co/VkKkWLtZGg pic.twitter.com/6cF42E4aUY

— RT (@RT_com) January 3, 2020