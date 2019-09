Σύλληψη 34χρονου για το θάνατο της Ιόλης στην Αυστραλία

Στη σύλληψη 34χρονου, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το θάνατο της 26χρονης Κύπριας Ιόλης Χατζηλύρα, στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, προχώρησαν οι τοπικές Αρχές. Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη νεαρή εντοπίστηκε από δημοτικούς υπαλλήλους που καθάριζαν το πάρκο το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 34χρονος ανακρίνεται για την υπόθεση.

A 34-year-old man is assisting police with their enquiries into the death of 26-year-old Ioli Hadjilyra. We will not be providing anything further at this time. pic.twitter.com/U5dJxLJNsb

— Queensland Police (@QldPolice) September 10, 2019