Σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο – Πάνω από 30 νεκροί (βίντεο)

Τουλάχιστον 32 άτομα σκοτώθηκαν κι άλλα 66 τραυματίστηκαν, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν βόρεια της αιγυπτιακής πόλης Σοχάγκ, στη δυτική όχθη του Νείλου, την Παρασκευή, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Οι υγειονομικές αρχές έχουν στείλει πάνω από 30 ασθενοφόρα στη σκηνή και τα θύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, ανέφερε το υπουργείο.

Egyptian PM ordered to quickly transport the injured people in the Upper #Egypt train collision to hospitals & provide them the medical service

Οι εικόνες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν ότι τα βαγόνια των τρένων εκτροχιάστηκαν πάνω από ένα κανάλι νερού.

«Τα τρένα συγκρούστηκαν ενώ κινούνταν σε πολύ υψηλές ταχύτητες, γεγονός που οδήγησε στην καταστροφή δύο βαγονιών και ένα τρίτο σε ανατροπή», ανέφερε πηγή ασφαλείας στο Reuters.

#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media

