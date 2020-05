Στις φλόγες η Μινεάπολη: Σύλληψη ρεπορτέρ σε live μετάδοση

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου για ακόμη ένα 24ωρο λαμβάνουν χώρα εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

Μάλιστα, σε ακόμη ένα περιστατικό υπέρμετρης βίας, προχώρησαν στη σύλληψη του ανταποκριτή του CNNi, Ομάρ Χιμένες, τη στιγμή που εκείνος μαζί με το συνεργείο του κάλυπτε τα επεισόδια.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα).

Η αστυνομία δεν δικαιολόγησε τη σύλληψη και απομάκρυνε από το σημείο, αφού τους έβαλε χειροπέδες, τον ρεπόρτερ Ομάρ Χιμένες καθώς και τρία μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου.

Ο Αφροαμερικανός ρεπόρτερ μόλις είχε δείξει στην κάμερα τη σύλληψη ενός διαδηλωτή όταν περίπου έξι λευκοί αστυνομικοί τον περικύκλωσαν.

«Μπορούμε να μετακινηθούμε στο σημείο που θέλετε», δήλωσε στους αστυνομικούς που φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και κρατούσαν ασπίδες, προτού εξηγήσει ότι ο ίδιος και το τηλεοπτικό συνεργείο είναι δημοσιογράφοι. «Φεύγουμε από τη μέση», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τους συνέλαβε επειδή δεν υπάκουσαν στις εντολές να μετακινηθούν από το σημείο όπου βρίσκονταν.

A CNN reporter & his production team were arrested this morning in Minneapolis for doing their jobs, despite identifying themselves – a clear violation of their First Amendment rights. The authorities in Minnesota, incl. the Governor, must release the 3 CNN employees immediately.

— CNN Communications (@CNNPR) May 29, 2020