Στήριξη οργανώσεων σε Κύπρο για να βοηθήσουν πολίτες ΗΒ με αιτήσεις διαμονής μετά το Brexit

Φιλανθρωπικές και άλλες οργανώσεις σε Κύπρο και άλλες χώρες της ΕΕ, θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 3 εκ. στερλινών από το Λονδίνο για να παράσχουν έμπρακτη βοήθεια σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να διευθετήσουν τη διαμονή τους σε χώρες της ΕΕ μετά το Brexit.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου Στήριξης Πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, το ποσό των 3 εκ. στερλινών θα διατεθεί για να βοηθηθούν πολίτες του ΗΒ με τις αιτήσεις τους, ώστε να προστατευτούν τα δικαιώματά τους μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου που ακολουθεί την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Θα τύχουν στήριξης πολίτες του ΗΒ που κατοικούν σε Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι οργανώσεις, προστίθεται, θα λάβουν κρατική στήριξη για να βοηθήσουν όσους δυσκολεύονται με την συμπλήρωση των απαραίτητων αιτήσεων σε σχέση με τη διαμονή τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ευάλωτες ομάδες, όπως συνταξιούχοι και άτομα με αναπηρίες, άτομα που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές ή έχουν κινητικές δυσκολίες και όσοι χρειάζονται βοήθεια με την μετάφραση ή τη διερμηνεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μια εκ των οργανώσεων που θα τύχουν στήριξης είναι η είναι η φιλανθρωπική οργάνωση των ένοπλων δυνάμεων, SSAFA, η οποία θα συνεχίσει να στηρίζει και να εργάζεται στενά με του βετεράνους και τις οικογένειές τους σε Κύπρο, Γαλλία και Γερμανία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε ότι αυτές οι οργανώσεις εκτελούν σημαντική εργασία για υποστήριξη των πολιτών του ΗΒ στην ΕΕ, ενώ πρόσθεσε ότι αυτή η χρηματοδότηση θα βοηθήσει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, στη βάση της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, κάποιοι πολίτες του ΗΒ που διαβιούν σε συγκεκριμένα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν το δικαίωμα στη διαμονή τους, ώστε να συνεχίσουν να μένουν και να εργάζονται στις χώρες που τους φιλοξενούν, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αναφέρεται τέλος ότι πάνω από ένα εκ. πολίτες του ΗΒ μένουν στην ΕΕ και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών. Οι φιλανθρωπικές και άλλες οργανώσεις που θα τύχουν στήριξης είναι oi “The AIRE Centre”, “Age in Spain”, “Asociación Babelia”, “Cyprus International Financial Services Association”, “Franco British Network”, “International Organisation for Migration” και “SSAFA”.