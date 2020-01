Στη Γαλλία τα πρώτα κρούσματα του κοροναϊού στην Ευρώπη

Ο κοροναϊός έφθασε και στην Ευρώπη με τη Γαλλία να ανακοινώνει τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα. ‘Οπως δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υείας, Ανιές Μπιζίν, το πρώτο κρούσμα εντοπίσθηκε στην περιοχή του Μποντό και το δεύτερο κοντά στο Παρίσι.

The coronavirus which first emerged in China has now spread to Europe, with two cases confirmed in France https://t.co/tR005ZSOOD

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 24, 2020