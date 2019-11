Σεισμός στην Αλβανία: Στους 40 οι νεκροί – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Τους 40 έφτασαν οι νεκροί από τον φονικό σεισμό που έπληξε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης την Αλβανία. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, που επικαλείται ανακοίνωση από το αλβανικό υπουργείο Άμυνας, οι διασώστες που ερευνούν τα ερείπια μετά τον σφοδρό σεισμό ανακάλυψαν άλλες δέκα σορούς, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τη δόνηση να φθάσει τους 40.

