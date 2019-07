Σεισμός 7,3 βαθμών στην Ινδονησία

Σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών σημειώθηκε νοτιοανατολικά της πόλης Τερνέιτ, στο αρχιπελάγους των Μολούκων, που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 168 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά της Τερνέιτ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για υλικές ζημιές ή θύματα.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα.

An earthquake with a preliminary magnitude of 7.3 has struck about 150 km southeast of Sofifi, Indonesia, the United States Geological Survey reports. No word yet on any damage or injuries. (Map: USGS) pic.twitter.com/EqsnyUIdWt

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) July 14, 2019