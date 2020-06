Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας στην Τουρκία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στην ανατολική Τουρκία, 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Γεντισού. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα πέντε χιλιόμετρα. Υπενθυμίζεται ότι χθες, μια ακόμα ισχυρή δόνηση 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ανατολική επαρχία Μπίνγκολ, κατά την οποία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 18 ακόμη τραυματίστηκαν.

M5.5 #earthquake (#deprem) strikes 77 km SW of #Erzurum (#Turkey) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/a2X0h2R0Rd

— EMSC (@LastQuake) June 15, 2020