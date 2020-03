«Σειρήνα» το Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ για να τιμήσει γιατρούς και νοσηλευτές

Το εμβληματικό Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ άναψε τη χθεσινή νύχτα τα φώτα του στα κόκκινα και λευκά χρώματα της σειρήνας των αμερικανικών ασθενοφόρων για να τιμήσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στις ΗΠΑ που δίνουν μάχη στην “πρώτη γραμμή” κατά του κορωνοϊού. To θέαμα ήταν επιβλητικό, προκαλώντας δέος και συγκίνηση σε όλους τους Νεοϋορκέζους.

Οι νεκροί μόνο στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται ο ιστορικός ουρανοξύστης ανέρχονται σε 914.

Empire State Building lights up with red and white siren for emergency workers battling coronavirus #NYC pic.twitter.com/cgeaqWauDU

— Ruptly (@Ruptly) March 31, 2020