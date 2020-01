Μητσοτάκης: Η συμφωνία Τουρκίας -Λιβύης προκαλεί αποσταθεροποίηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφθασε στον Λευκό Οίκο λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ (ώρα Κύπρου), συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, όπου τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια.

«Η συμφωνία Τουρκίας -Λιβύης προκαλεί αποσταθεροποίηση» δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός μπροστά στις κάμερες στο Οβάλ Γραφείο επισημαίνοντας πως η Ελλάδα αναμένει την υποστηριξη των ΗΠΑ. Ανέφερε επίσης πως η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος και πως οι ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται σε αυτήν.

Στη γεωστρατηγική σημασία και στην ιστορία της Ελλάδας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας τη συζήτησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλωσορίζοντας τον κ. Μητσοτάκη, ο Τραμπ είπε: Είναι τιμή μου να έχω εδώ τον Έλληνα πρωθυπουργό και την πρώτη κυρία της Ελλάδας, επίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσταστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε».

Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Τραμπ τις χαρακτήρισε εκπληκτικές και σημείωσε πως είναι στενότερες παρά ποτέ. Ειδική αναφορά έκανε στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα. «Η Ελλάδα και η ανάκαμψή της αποτελούν μια τεράστια επιτυχία» υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ερωτηθείς για τα F-35 ο κ.Τραμπ είπε ότι έχουμε εδώ μια μεγάλη ελληνική αντιπροσωπεία και θα συζητήσουμε. Η Ελλάδα είναι μεγάλο έθνος και έχει μια μεγάλη παρουσία στις ΗΠΑ.

Today, President @realDonaldTrump welcomes His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to the White House! 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/ogxgE1Czai

