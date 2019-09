Σε επιθέσεις σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ρωσία και Ισραήλ καλεί ο ηγέτης της Αλ Κάιντα

Ο αρχηγός της Αλ Κάιντα Ayman al-Zawahiri κάλεσε τους Μουσουλμάνους χθες, ανημέρα της 18ης επετείου από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά αμερικανικών, ευρωπαϊκών, ισραηλινών και ρωσικών στόχων.

Σε βίντεο της τρομοκρατικής οργάνωσης που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του «SITE Intelligence Group», ο al-Zawahiri επέκρινε όσους τζιχαντιστές πρόδωσαν τις ιδέες τους, αλλάζοντας γνώμη για τις επιθέσεις όσο βρίσκονται στην φυλακή, καταδικάζοντάς τες και χαρακτηρίζοντάς τες απαράδεκτες επειδή έχασαν τις ζωές τους αθώοι άνθρωποι.

Όπως σημειώνει το CNN.gr, ο al-Zawahiri διαδέχτηκε τον Οσάμα μπιν Λάντεν –ενορχηστρωτή της επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου- στην ηγεσία της Αλ Κάιντα.

Ο ίδιος έχει απευθύνει και στο παρελθόν έκκληση στους Μουσουλμάνους να επιτεθούν στις ΗΠΑ, καθώς και να απαγάγουν Δυτικούς, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν ως λύτρα για την απελευθέρωση μουσουλμάνων κρατουμένων.

1) #alQaeda releases video speech of leader Ayman al-Zawahiri commemorating #911 attacks, titled, “And They Shall Continue to Fight You.” Zawahiri uses #Israel as a launchpad to call for attacks on US, French, British, & other Western interests & alliances https://t.co/2ukRGXZDU4 pic.twitter.com/7jztFV8w8e

— Rita Katz (@Rita_Katz) September 11, 2019