Σάλος με υπουργό του Τζόνσον που ξάπλωσε στη Βουλή ενώ ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση

Σφοδρά πυρά δέχεται ένας υπουργός του Μπόρις Τζόνσον που ξάπλωσε χαλαρός και άνετος στην πρώτη σειρά των εδράνων της Βουλής, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη μια από τις κρισιμότερες ψηφοφορίες ενόψει του Brexit στις 31 Οκτωβρίου.

Αψηφώντας την κρισιμότητα της κατάστασης ενόψει της ψηφοφορίας που οδήγησε σε βαριά ήττα τον Μπόρις Τζόνσον και τους αντιπάλους του -ανάμεσά τους και αντάρτες των Τόρηδων- να παίρνουν στη Βουλή τον έλεγχο της ατζέντας για το Brexit, ο Τζέικομπ Ρις Μογκ, υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις της κυβέρνησης με το Κοινοβούλιο, έδειξε να παραδίδεται στις αγκάλες του Μορφέα στους φημισμένους πράσινους καναπέδες της Βουλής των Κοινοτήτων, προκαλώντας οργή σε συναδέλφους του που μίλησαν για παντελή έλλειψη σεβασμού.

«Είναι η ενσάρκωση της αλαζονείας, της ασέβειας και της περιφρόνησης του κοινοβουλίου μας», σχολίασε στο Twitter μεταξύ άλλων η βουλευτής των Εργατικών Άννα Τέρλεϊ για το πρωτοπαλίκαρο του Τζόνσον, που είναι ένθερμος οπαδός του Brexti και μέλος της ακροδεξιάς πτέρυγας των Τόρηδων.

“His body language this evening has been so contemptuous… we will not have it”

