Σάλος με καθολικό ιερέα που έκανε αγιασμό με… νεροπίστολο (εικόνες)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Λύση στην «εξίσωση» της ευλογίας των πιστών με την τήρηση των αποστάσεων βρήκε καθολικός ιερέας στο Ντιτρόιτ ο οποίος βγήκε στην είσοδο του ναού και έρανε τους πιστούς με αγιασμό χρησιμοποιώντας… νεροπίστολο!

Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media από την εκκλησία του Αγίου Αμβροσίου δείχνουν τον αιδεσιμώτατο Τίμοθι Πελκ να ρίχνει αγιασμό το Πάσχα με νεροπίστολο σε διερχόμενα αυτοκίνητα.

Ο ιερέας, όπως φαίνεται, φορούσε μάσκα, προσωπίδα αλλά και γάντια ως επιπλέον μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.

Michigan priest goes viral after using holy water squirt gun during drive-thru service

Μιλώντας στο BuzzFeed News ο αιδεσιμώτατος Πελκ δήλωσε ανήσυχος για την αντίδραση του Βατικανού αλλά, όπως λέει, «δεν έχω ακούσει κάτι».

Όπως εξήγησε αυτή ήταν η λύση για να συνεχίσει την παράδοση του αγιασμού για τους πιστούς στο Πάσχα των Καθολικών.

Ο αιδεσιμώτατος Πελκη δηλώνει πρόθυμος να ξεκινήσει τις Θείες Λειτουργίες από την ερχόμενη Κυριακή αλλά οπως λέει δυσκολεύεται να βρει πιστούς που θέλουν να συμμετέχουν γιατί «ο κόσμος φοβάται και δεν τους κατηγορώ».

protothema.gr