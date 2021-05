Ρουκέτες έπληξαν χθες το Τελ Αβίβ – Κατέρρευσε κτίριο στη Γάζα – Στην Κύπρο προσγειώνονται οι πτήσεις με προορισμό το Ισραήλ (βίντεο)

Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με αντιαεροπορικές σειρήνες και εκρήξεις να ηχούν στο κεντρικό Ισραήλ, και το Τελ Αβίβ να γίνεται στόχος ομοβροντίας ρουκετών από τη Χαμάς με πληροφορίες για μία γυναίκα νεκρή και πέντε τραυματίες. Το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν αναστέλλει τη λειτουργία του και οι πτήσεις ανακατευθύνονται στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή, η Λωρίδα της Γάζας δέχεται σκληρό σφυροκόπημα, μετρώντας ήδη περισσότερους από 28 νεκρούς -παιδιά ανάμεσά τους-, ενώ ισοπεδώθηκε κτίριο 13 ορόφων…

Ο απολογισμός των θυμάτων στο νέο κύκλο αίματος που άνοιξε στη Μέση Ανατολή αυξάνεται διαρκώς, με τη σύγκρουση να προσλαμβάνει διαστάσεις γενικευμένης σύρραξης παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

Ρουκέτες έπληξαν το βράδυ της Δευτέρας πόλεις σε όλο το κεντρικό Ισραήλ με τη σύγκρουση να «μεταφέρεται» στη μητρόπολη του Τελ Αβίβ, και τα προάστιά του, στη μεγαλύτερη στα χρονικά επίθεση του είδους εκ μέρους της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ κατά της ισραηλινής επικράτειας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Στην Κύπρο οι πτήσεις που κατευθύνονταν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Στην Κύπρο ανακατευθύνονται, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι πτήσεις που είχαν τελικό προορισμό το Ισραήλ, έπειτα από τις επιθέσεις με ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ και άλλων ισραηλινών στόχων από τις παλαιστινιακές οργανώσεις Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ.

Όλες οι πτήσεις από και προς το «Μπεν Γκουριόν» διεκόπησαν και μέχρι την επανέναρξη της λειτουργία του αεροδρομίου οι πτήσεις ανακατευθύνονται προς το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Ήδη, δύο αεροσκάφη τα οποία είχαν ως τελικό προορισμό το αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας, μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι πτήσεις θα εκτελεστούν κανονικά με την επαναλειτουργία του αεροδρομίου «Μπεν Γκουριόν».

Δείτε το βίντεο από τις επιθέσεις κοντά στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ:

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl

Πύραυλος έπληξε ένα κτίριο στα προάστια του Τελ Αβίβ, έκλεισε το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από ρουκέτες που έπληξαν χθες βράδυ την περιοχή του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισράηλ.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV, ένας πύραυλος έπληξε ένα κτίριο στο προάστιο Χολόν. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν ο τραυματίας βρισκόταν σε αυτό το κτίριο. Λόγω της “βροχής” ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας διακόπηκαν όλες οι πτήσεις από και προς τον αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Η οργάνωση Χαμάς ανέφερε ότι τα πλήγματα αυτά ήταν η απάντησή της για την καταστροφή, από το ισραηλινό στρατό, ενός πολυόροφου κτιρίου στη Γάζα, όπου στεγάζονταν τα γραφεία πολλών υψηλόβαθμων στελεχών της.

Scenes from Qalansawe, a city in Israel. Similar situation in Lod which is another city in Israel. #Israel #AlAqsa #Gaza #IsraeliTerrorism #SavePalestine #PalestinianLivesMatter #TelAviv pic.twitter.com/6Br1CIxttD

Πύραυλος έπεσε στην πόλη Χολόν – Αναφορές για τραυματίες

Πύραυλος από τη Χαμάς «χτύπησε» ένα λεωφορείο στην πόλη Χόλον, νότια του Τελ Αβίβ, τραυματίζοντας «έναν αριθμό ανθρώπων», συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Νεότερες αναφορές, κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες (κι ένα κορίτσι πέντε ετών ανάμεσά τους), ενώ το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV, ανέφερε πως ένας πύραυλος έπληξε και κτίριο στη Χολόν. Άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο προάστιο Γκιβαταγίμ του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τη Haaretz.

Impacts cause major damage in Holon pic.twitter.com/N929kDavuJ

Χαμάς: Ρίξαμε 130 πυραύλους

Από την πλευρά τους, οι Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση 130 πυραύλων στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ.

«Εκπληρώνουμε την υπόσχεσή μαςκαι ξεκινήσαμε τη μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ και τα περίχωρά του, με 130 πυραύλους, ως απάντηση στον εχθρό», ανέφερε η Χαμάς σε σχετικό τηλεγράφημα.

Ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν στο κεντρικό Ισραήλ δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί.

Χτυπήθηκε αγωγός μεταφοράς καυσίμων

Ένας αγωγός μεταφοράς καυσίμων που συνδέει τις πόλεις Εϊλάτ και Ασκελόν χτυπήθηκε από ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV.

Ένας αξιωματούχος του ενεργειακού τομέα επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι έχει χτυπηθεί ο αγωγός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στα πλάνα που μετέδωσε το κανάλι διακρίνονται φλόγες να υψώνονται από κάτι που μοιάζει με μεγάλη δεξαμενή καυσίμων κοντά στην Ασκελόν, στα νότια του Τελ Αβίβ.

Κατέρρευσε κτίριο 13 ορόφων στη Γάζα

Μια πολυκατοικία ύψους 13 ορόφων κατέρρευσε στη Λωρίδα της Γάζας, αφού επλήγη κατά τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς απόψε, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ένοικοι του πολυώροφου κτιρίου, καθώς και όσοι κατοικούσαν γύρω από αυτό, είχαν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, περίπου μία ώρα πριν από τον βομβαρδισμό.

Αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση ζητά ο ΓΓ ΟΗΕ

Η κλιμάκωση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων “πρέπει να σταματήσει αμέσως” υπογράμμισε την Τρίτη το βράδυ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, δηλώνοντας ότι “ανησυχεί σοβαρά” για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή.

“Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να ελέγξουν την προσφυγή τους στη βία”, τόνισε ο κ. Γκουτέρες.

“Η τυφλή εκτόξευση ρουκετών και βλημάτων όλμων προς κατοικημένες περιοχές του Ισραήλ είναι απαράδεκτη”, πρόσθεσε.

“Τα Ηνωμένα Έθνη εργάζονται με όλες τις πλευρές για να αποκλιμακώσουν την κατάσταση”, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Τουλάχιστον 26 Παλαιστίνιοι και δύο Ισραηλινές έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας και το νότιο Ισραήλ, στη χειρότερη κλιμάκωση της βίας των τελευταίων ετών, που ξεκίνησε από τις ταραχές στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

World best defence failing? #Hamas just start it 🚩🙌 Scenes from Qalansawe, a city in Israel. Comparative Similar Comparative Comparable circumstance in Lod which is another city in Israel. #Israel #AlAqsa #GazaUnderAttack #Gaza #IsraeliTerrorism #SavePalestine #FreePalestine pic.twitter.com/eXQKu8Vckn

Τη βαθιά ανησυχία τους εξέφρασαν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν σήμερα τη βαθιά ανησυχία τους σχετικά με την κλιμάκωση μεταξύ του Ισραήλ και όσων εκτοξεύουν ρουκέτες από τη Γάζα και κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

“Απευθύνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση και ηρεμία. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να απαντήσει στις επιθέσεις με ρουκέτες. Ο παλαιστινιακός λαός έχει επίσης το δικαίωμα στην ασφάλεια, όπως και οι Ισραηλινοί”, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Πρόσθεσε πως ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι.

Twelve people wounded, two remain in serious condition as a result of violent clashes in Israeli city of #Lod – reports

▪️Israeli authorities declare state of emergency in city of Lod, site of riots#SputnikUpdates #Israel #Palestine #BreakingNews pic.twitter.com/HzBiZ1KuWe

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) May 11, 2021