Ρώμη: Συνέδριο ακροδεξιών και εθνικιστών

Εθνικιστές και ακροδεξιοί από την Ευρώπη και την Αμερική συναντήθηκαν στη Ρώμη για να συζητήσουν την πνευματική κληρονομιά του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ και του Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Όπως σημειώνει το Euronews, το συνέδριο είχε τον τίτλο «Εθνικός Συντηρητισμός: Θεός, Τιμή, Κράτος».

Το παρών έδωσαν ανερχόμενες φιγούρες της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, όπως η Τζιόρτζια Μελόνι, επικεφαλής του κόμματος «Αδελφοί της Ιταλίας».

«Θέλω να έχω καλές σχέσεις με όλα τα συντηρητικά και ρεπουμπλικανικά κινήματα σε όλο τον κόσμο, για να ανταλλάσσουμε απόψεις και να συνεργαζόμαστε, αλλά δουλεύω για τον ιταλικό λαό», δήλωσε η Μελόνι.

💬 « I imagine à latin alliance between France, Spain, Italy and Portugal. A latin alliance which would walk with the Visegrad countries. An alliance that keeps the link with Britain and Russia. »#Roma #NationalConservatism pic.twitter.com/0NA1KE9Bag

— Marion Maréchal (@MarionMarechal) February 4, 2020