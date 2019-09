Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον: Aναφoρές για αρκετούς τραυματίες (vid)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς στα βορειοδυτικά της Ουάσινγκτον που ακούστηκαν, στις 22:00, το βράδυ της Πέμπτης (19/09, τοπική ώρα).

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2

Το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα έχει σπεύσει στο σημείο, δηλαδή μεταξύ της 14ης Οδού και του αυτοκινητοδρόμου Κολούμπια. Επίσης, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, εκεί βρίσκονται και ασθενοφόρα.

Πολλά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, μεταδίδουν ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν τραυματισθεί.

BREAKING: multiple injuries following shooting near 14th & Columbia Rd NW DC. The latest in 20 minutes on @ABC7News at 11. pic.twitter.com/iqQAfIGQeu

— Jay Korff (@ABC7Jay) September 20, 2019