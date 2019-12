Πυρκαγιές στην Αυστραλία: Τεράστιο σύννεφο καπνού πάνω από την Τασμανία

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει η πύρινα λαίλαπα που εξακολουθεί να μαίνεται στην Αυστραλία, έχοντας μετατρέψει σε στάχτη εκατομμύρια εκτάσεις γης και οδηγήσει στο θάνατο χιλιάδες κοάλα.

Φόβο προκαλεί το τεράστιο σύννεφο καπνού που πλανάται πάνω από την πολιτεία Τασμανία, προδίδοντας το πραγματικό μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που έχει συντελεστεί τους τελευταίους μήνες.

A massive wall of smoke overtakes the horizon in Tasmania as bushfires continue to rage across Australia. https://t.co/40Jzt3Pc1t pic.twitter.com/NYX3uXisAi

— ABC News (@ABC) December 30, 2019