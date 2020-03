Πτήσεις-φαντάσματα: Γιατί ο ουρανός είναι γεμάτος άδεια αεροπλάνα

Λίγο αν ψάξετε στο Twitter και το Instagram, θα δείτε πολλές φορές τα hashtags #emptyflight και #emptyplane.

Η εξαφάνιση των επιβατών συνδέεται με την πανδημία του κορονοϊού και όχι άδικα. Οι σκληροπυρηνικοί επιβάτες που συνεχίζουν να ταξιδεύουν βρίσκονται σε μια πτήση-φάντασμα.

Το πλήρωμα και τα καύσιμα είναι πολύ δαπανηρά για τις εταιρείες, ακόμη και αν κάνουν μια μόνο άδεια πτήση. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν και πετάνε; Ο λόγος θυμίζει ρουλέτα. Τη ρουλέτα των καλών ωρών σε δημοφιλείς προορισμούς, αναφέρει το CNN.

Πτώση της ζήτησης

Υπάρχουν αεροπορικές που έχουν ακυρώσει πτήσεις, όπως η Lufthansa. Άλλες προσπαθούν να πείσουν τους επιβάτες τους ότι ο αέρας της καμπίνας είναι καθαρός, όπως η Emirates, για παράδειγμα, που τουίταρε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι οι καμπίνες των αεροσκαφών της «έχουν προηγμένα φίλτρα αέρα HEPA που αφαιρούν το 99,97% των ιών».

Your onboard comfort and well-being are of utmost importance to us. Watch how we are working around the clock to ensure our aircraft cabins are the cleanest in the skies. #FlyEmiratesFlyBetter #EmiratesAirline pic.twitter.com/T3CKW6RIv9

— Emirates Airline (@emirates) March 8, 2020