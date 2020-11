Πρώτη συνέντευξη Μπάιντεν : Δεν θα είναι μια τρίτη θητεία του Ομπάμα – Αμερική επέστρεψε

Ερωτώμενος σχετικά με το «πράσινο φως» που τελικά έδωσε μόλις προχθές ο Ντόναλντ Τραμπ -20 μέρες μετά τις εκλογές- για την μεταβίβαση της εξουσίας, ο Μπάιντεν είπε: «Πρέπει να πω, η προσέγγιση ήταν ειλικρινής. Δεν ήταν απογοητευτικό μέχρι στιγμής. Και δεν περιμένω να είναι».

Όπως είπε ο Μπάιντεν, προσωπικά δεν είχε καμία επικοινωνία από τον Τραμπ από την ημέρα των εκλογών, σημείωσε, ωστόσο, πως εκτιμά ότι επικεφαλής των προσωπικών τους έχουν μιλήσει.

Παράλληλα, είπε πως δουλεύουν ήδη για να δουν πώς θα λαμβάνει τις προεδρικές ενημερώσεις, κάτι το οποίο αναμένει να ξεκινήσει από σήμερα.

Ο Μπάιντεν ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το τμήμα δικαιοσύνης «ως όχημά μου» για να κάνει έρευνες για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους συμμάχους του. «Δεν θα κάνω αυτό που κάνει αυτός ο πρόεδρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, σημείωσε ότι έχει ήδη μιλήσει με αρκετούς ηγέτες ξένων χωρών.

«Αυτή δεν θα είναι μια τρίτη θητεία του Ομπάμα επειδή αντιμετωπίζουμε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο», ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση του παρουσιαστή Λέστερ Χολτ και πρόσθεσε:

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αλλάξει το τοπίο. Βρισκόμαστε σε μια θέση στην οποία οι συμμαχίες μας έχουν καταστραφεί».

