Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν παραιτούνται από τα βασιλικά τους αξιώματα

Την παραίτησή τους από τα βασιλικά τους αξιώματα και την οικονομική τους ανεξαρτητοποίηση ανακοίνωσαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Σύμφωνα με το BBC, το ζευγάρι θα μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Βόρειας Αμερικής.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ, το ζευγάρι δηλώνει ότι σχεδιάζουν να “αποκτήσουν έναν προοδευτικό νέο ρόλο μέσα σε αυτό το θεσμό”.

Είπαν επίσης ότι σκοπεύουν να «εργαστούν ώστε να καταστούν οικονομικά ανεξάρτητοι».

