ΠΟΥ: Πανδημία ο COVID-19, ανησυχητικά τα επίπεδα εξάπλωσης

Ως πανδημία χαρακτηρίζει πλέον τον κορωνοϊό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Παρακολουθούμε την πορεία του ιού» σημείωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom, σε συνέντευξη Τύπου του, σημειώνοντας πως «ανησυχούμε ιδιαιτέρως και από τα ανησυχητικά επίπεδα της εξάπλωσής και της σοβαρότητάς του, και από τα ανησυχητικά επίπεδα της απραξίας».

«Αποφασίσαμε λοιπόν να κηρύξουμε τον Convid – 19 πανδημία».

Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι πέθαναν παγκοσμίως από τον COVID-19, το κυρίαρχο στέλεχος του κοροναϊού, και υπήρξαν πάνω από 121.500 επιβεβαιωμένες λοιμώξεις.

Με το να περιγράφουμε την κατάσταση ως πανδημία, αυτό δεν αλλάζει την εκτίμηση του ΠΟΥ για την απειλή από τον κορωνοϊό. Δεν αλλάζει την αντιμετώπιση του ΠΟΥ, ούτε τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι χώρες.

Είναι η πρώτη φορά που ο ΠΟΥ παρατηρεί πως ένας κορωνοϊός προκαλεί μια πανδημία και απευθύνει έκκληση καθημερινά στις χώρες ώστε να λάβουν πιο δραστικά μέτρα. Από τις 118.000 περιπτώσεις ασθενών, σε 114 χώρες παγκοσμίως, περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων επικεντρώνεται σε μόλις τέσσερις χώρες, ενώ δύο από αυτές σημειώνουν σημαντική υποχώρηση της επιδημίας

“Thousands more are fighting for their lives in hospitals.

In the days and weeks ahead, we expect to see the number of #COVID19 cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher”-@DrTedros #coronavirus

