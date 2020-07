Πώς αυτή η αθώα φωτογραφία που ανέβασε ο Πομπέο, στέλνει κρυφά μηνύματα στην Κίνα

Μια φαινομενικά αθώα φωτογραφία με ένα αρκουδάκι και έναν σκύλο που δημοσίευσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο την Τετάρτη (15/07) ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναταραχή στην Κίνα, οδηγώντας σε εικασίες σχετικά με το εάν προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση της ασιατικής χώρας.

Στην επίμαχη εικόνα, που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, φαίνεται ο σκύλος του Mercer, ο οποίος περιβάλλεται “απ’ όλα τα αγαπημένα του παιχνίδια”. Ένα από τα αυτά, το οποίο μάλιστα βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην φωτογραφία είναι ένα αρκουδάκι Winnie the Pooh.

Η εν λόγω εικόνα θα πέρναγε απαρατήρητη, αν Winnie the Pooh δεν ήταν το υποτιμητικό παρατσούκλι του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Mercer and all of her favorite toys! 🐶 pic.twitter.com/bGal0ui6E2

— Mike Pompeo (@mikepompeo) July 15, 2020